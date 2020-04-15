Десятилетний школьник во Всеволожске проломил череп пенсионерке

Санкт-Петербург, 15 апреля. Школьник во Всеволожске набросился на пенсионерку с молотком и газовым ключом, пожилая женщина получила травмы.

Инцидент произошел днем 14 апреля на улице Боровой. Пенсионерка пришла домой к своей подруге. Дверь ей открыл 10-летний мальчик с молотком в руках.

Он нанес женщине несколько ударов и отобрал ее банковскую карту. Злоумышленник потредовал пароль от карты, после чего скрылся, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным «Пятого канала», агрессивного подростка задержали в тот же день. После объяснений его передали матери. Жертва хулигана находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мужчина-рецидивист набросился на собственного престарелого отца с молотком и забил насмерть.

Аналогичный инцидент произошел в Московской области, тогда тело забитого молотком человека бросили в реку.