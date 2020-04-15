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Беглов принял первую партию медоборудования для больниц города

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Беглов принял первую партию медоборудования для больниц города

Санкт-Петербург, 15 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял первую партию медицинских материалов, закупленных для города банком «Россия».

Руководство банка закупило оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму более 700 млн рублей. Колонна из пяти грузовиков доставила первую партию.

Беглов подчеркнул, что это оборудование ждали в петербургских больницах. Никто не предполагал, что эпидемия достигнет таких масштабов, добавил он.

Беглов принял первую партию медоборудования для больниц города

«К сожалению, количество заболевших растет. Технику для лечения иногда даже при наличии денег невозможно купить в России. Банк не только выделил средства, но и нашел нужное за рубежом и привез», — сказал Беглов.

Беглов принял первую партию медоборудования для больниц города

4 апреля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города доложил президенту, как осваиваются деньги, полученные на оснащение медицинских учреждений.

Речь идет о создании дополнительных койко-мест для больных коронавирусом, а также об обеспечении больниц аппаратами ИВЛ и реанимационным оборудованием.

В Петербурге по-прежнему действует режим самоизоляции. Власти напоминают о том, что горожане должны оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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