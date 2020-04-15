Беглов принял первую партию медоборудования для больниц города

Санкт-Петербург, 15 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял первую партию медицинских материалов, закупленных для города банком «Россия».

Руководство банка закупило оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму более 700 млн рублей. Колонна из пяти грузовиков доставила первую партию.

Беглов подчеркнул, что это оборудование ждали в петербургских больницах. Никто не предполагал, что эпидемия достигнет таких масштабов, добавил он.

«К сожалению, количество заболевших растет. Технику для лечения иногда даже при наличии денег невозможно купить в России. Банк не только выделил средства, но и нашел нужное за рубежом и привез», — сказал Беглов.

4 апреля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города доложил президенту, как осваиваются деньги, полученные на оснащение медицинских учреждений.

Речь идет о создании дополнительных койко-мест для больных коронавирусом, а также об обеспечении больниц аппаратами ИВЛ и реанимационным оборудованием.

В Петербурге по-прежнему действует режим самоизоляции. Власти напоминают о том, что горожане должны оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.