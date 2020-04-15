Первую партию медматериалов для больниц на 700 млн рублей доставили в Петербург

Санкт-Петербург, 15 апреля. Банк «Россия» выделил Петербургу свыше 700 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавируса. На эти средства были закуплены медицинские материалы, первая партия которых 15 апреля прибыла в Северную столицу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В первую очередь руководство банка решило обеспечить необходимым ФБГУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева». В учреждение уже поступили новейшее оборудование и расходные материалы для проведения актуальных научно-диагностических работ и борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Подарок городу принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сейчас сотрудники института занимаются, в том числе, разработкой вакцины от коронавируса. Закупленное банком оборудование поможет ускорить работу ученых. Как рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, новое научно-диагностическое оборудование позволит увеличить темп исследований, проводимых сотрудниками института.