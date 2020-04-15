Руфер из Петербурга показал трюки на телевизионном кабеле

Санкт-Петербург, 15 апреля. Руфер из Петербурга Святослав показал трюки на высоте. Он рассказал, что тренируется каждое утро.

Петербургский экстремал развлекается в самоизоляции. Он кувыркается в воздухе на телевизионном кабеле.

«Кабель всегда был натянут там. Я там занимаюсь каждый день, когда еще темно и никто не видит. Занимаюсь примерно минут пять», — рассказал Святослав, его слова передает телеканал «360».

Руфер не снимает медицинскую маску и использует страховочное снаряжение. Он рассказал, что занимается трюками в воздухе почти десять лет.

Святослав добавил, что на высоте людей нет, поэтому он не нарушал режим самоизоляции. Напомним, что нерабочие дни в России продлили до конца апреля. Такое решение принял президент России Владимир Путин, поскольку пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция поймала сбежавшего из Александровской больницы пациента с подозрением на коронавирус. Мужчина не дождался результатов теста.