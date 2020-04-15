Спецборт с эвакуированными из Нью-Йорка россиянами приземлился в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка приземлился в аэропорту «Пулково» утром в среду, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Спецборт с эвакуированными из США россиянами совершает полет по маршруту Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. В 10.33 лайнер приземлился в «Пулково», после чего отправится в Москву.

По данным консульства РФ в Нью-Йорке, на рейс зарегистрировались 276 человек, большинство из них направляются в Москву.

Пассажиры проходят первичный осмотр еще на борту самолета, затем на выходе из телетрапа прибывшие сдают анализы на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора оформляют необходимые документы, в том числе требование о самоизоляции на 14 дней.

Багаж прибывших россиян дезинфицируют. Всех прилетевших из США доставят домой в Петербурге и Ленобласти на автобусах, а при необходимости поместят в обсерватор «Заря».

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. В США по состоянию на 15 апреля подтверждено более 608 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений скончались около 26 тысяч человек. Университет Джона Хопкинса сообщил, что число умерших с COVID-19 в США за минувшие сутки составило 2228 человек.

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.