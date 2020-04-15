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Военные ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода Петербурга

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Военные ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода Петербурга

Санкт-Петербург, 15 апреля. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) провели обработку территории и объектов вагоностроительного завода Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев распорядился провести дезинфекцию, чтобы предупредить распространение коронавируса. Военнослужащие обработали здания завода, вагоны метро, территорию цехов.

Военные ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода Петербурга

Военные ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода Петербурга

По словам генерального директора завода  Андрея Степного, благодаря дезинфекции дальнейшая работа на предприятии будет проходить в спокойной обстановке.

«Кто, кроме наших военных специалистов биологической и химзащиты, сможет это сделать надежно и эффективно? Никто! Поэтому они здесь», — сказал Степнов.

Военные ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода Петербурга

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