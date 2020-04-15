Военные ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода Петербурга

Санкт-Петербург, 15 апреля. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) провели обработку территории и объектов вагоностроительного завода Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев распорядился провести дезинфекцию, чтобы предупредить распространение коронавируса. Военнослужащие обработали здания завода, вагоны метро, территорию цехов.

По словам генерального директора завода Андрея Степного, благодаря дезинфекции дальнейшая работа на предприятии будет проходить в спокойной обстановке.