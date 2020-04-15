Полиция нашла сбежавшего из Александровской больницы пациента

Санкт-Петербург, 15 апреля. Правоохранители нашли в Петербурге пациента с подозрением на коронавирус, который покинул Александровскую больницу, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о сбежавшем пациенте поступила в полицию вечером 14 апреля. Мужчина не дождался результатов анализа на коронавирус.

Его не было по месту регистрации в Выборгском районе, 33-летний мужчина был найден у своей знакомой в Гатчине. Пациента отправили обратно в больницу.

Материалы дела отправили в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми беглец был в контакте.

Напомним, что всех пациентов на карантине, которые самовольно покидали Боткинскую больницу, принудительно возвращали в медучреждение.