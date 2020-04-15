Заксобрание Петербурга рассмотрит предложенные Бегловым меры поддержки бизнеса

Санкт-Петербург, 15 апреля. Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором города Александром Бегловым.

Законопроект, внесенный Бегловым, предполагает ряд мер по поддержке бизнеса в период угрозы распространения коронавируса нового типа. В частности, предлагается освободить предпринимателей от платы по договорам аренды земельных участков, объектов нежилого фонда и договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Такие «каникулы» могут быть введены сроком на три месяца, начиная с апреля.

По мнению властей Северной столицы, такая льгота необходима, чтобы компании, временно прекратившие работу из-за пандемии, смогли сохранить бизнес и возобновить свою деятельность после стабилизации обстановки.

Ранее Беглов назвал главными мерами поддержки бизнеса в период эпидемии налоговые преференции (снижение ставки налога по «упрощенке», снижение 50% налога на имущество для гостиничного бизнеса), снижение ставок по микрозаймам, освобождение платы за аренду муниципального имущества и другие.