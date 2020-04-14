Здоровье петербуржцев старше 65 лет будут еженедельно проверять на дому

Санкт-Петербург, 14 апреля. Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, комитет по социальной политике и администрации районов должны обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми лицами старше 65 лет.

Кроме того, если у человека наблюдаются симптомы респираторных заболеваний, то необходимо проводить тесты на коронавирус. В случае подтверждения болезни, пациента изолируют в стационар.

Также в постановлении обозначены дополнительные требования к учреждениям соцзащиты. Постояльцы таких учреждений, например детдомов и интернатов, должны находиться под постоянным контролем и измерять температуру.

Учреждения должны быть оснащены термометрами, ультрафиолетовыми излучателями и антисептиками. Прием новых пациентов и перевод временно запрещен, это касается и сотрудников. Также главный санитарный врач поручила обеспечить соблюдение требований по сбору и обеззараживанию медицинских отходов.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

В Петербурге выявлено 799 случаев заражения коронавирусом, в том числе 121 случай за последние сутки. Скончались четыре человека, число выздоровевших составляет 78.