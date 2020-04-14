Шварцкопф рассказал о потерях театров Петербурга из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 14 апреля. Театры Петербурга лишились основного дохода после приостановки показов спектаклей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.

«Только за март-апрель недополученный доход, по нашим скромным подсчетам, составил 45 миллионов рублей», — рассказал Шварцкопф.

Кроме того, культурному учреждению Северной столицы предстоит вернуть еще порядка 15 миллионов рублей зрителям за проданные билеты на отмененные спектакли. Похожая ситуация сложилась и в других театрах города. Шварцкопф считает, что в будущем произойдет мощный спад посещаемости культурных учреждений, передает «Петербургский дневник».

«Мне кажется, что какое-то время они будут опасаться ходить в театры. А может быть, будет его новая вспышка осенью или зимой? И, несмотря на то, что в своем выступлении президент отметил, что в сложившейся ситуации культура сильно пострадала», — говорит Шварцкопф.

Он напомнил, что сотрудники театров получают зарплаты из тех доходов, которые получает учреждение после продажи билетов.

«Министерство культуры сейчас прорабатывает возможность поддержки учреждений культуры в части недополученных доходов. Возможно, помогло бы освобождение театров от части налогов», – высказался Юрий Шварцкопф.

Он подчеркнул, что сегодня очень остро стоит вопрос погашения задолженностей по заработной плате не только перед актерами, но и остальными служащими театра.