Следственная бюрократия привела к убийству в Кудрово

Санкт-Петербург, 14 апреля. Всеволожский городской суд рассмотрит вопрос заключения под стражу 51-летнего жителя Санкт-Петербурга Виктора Блинова, подозреваемого в убийстве своей знакомой из Кудрово. Характер ран на теле жертвы, находящихся в области спины и горла, свидетельствует о ее попытках скрыться от нападавшего. Как сообщают источники в силовых структурах, версии, кроме хладнокровного убийства, практически исключены.

По предварительной информации, Блинов подтвердил причастность к убийству, обвинение в преступлении будет предъявлено ему сегодня, 14 апреля.

Ранее, 28 января вечером, на улице Школьной в Санкт-Петербурге Блинов нанес проникающее ножевое ранение случайной прохожей, молодой девушке С. Тогда судья Приморского районного суда Трифонова отказала в заключении под стражу Блинова.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, прокуратура и следствие не согласились с постановлением суда и обжаловали его, но отозвали свое представление еще до рассмотрения. Возможно, это было сделано по бюрократическим мотивам пропуска срока подачи представления прокурора.

С жалобой обратилась и потерпевшая С., но суд вернул ее без рассмотрения по существу. Налицо случай, когда опасный преступник остался на свободе только благодаря пропуску сроков в делопроизводстве правоохранителей.

Второй раз за заключением под стражу следователь и прокурор решили не идти. В результате больше двух месяцев преступник гулял на свободе, пока его не задержали оперативники за убийство.

Экс-прокурор Андрей Иванов прокомментировал ФАН эту ситуацию.

«Если потерпевшая опасалась Блинова и просила поместить его в следственный изолятор, следствие и прокуратура имели возможность обратиться в суд по Блинову повторно. Почему этого не сделали ни разу за два месяца? Нельзя оправдывать бездействие следствия загруженностью, иначе работа государственного обвинения теряет смысл. К тому же суд обычно идет навстречу следователю: согласно прошлогодней статистике судебного департамента, удовлетворено 95% таких ходатайств. Но в итоге Блинов остался на свободе, и мы имеем еще одно тяжкое преступление, убийство».

ФАН следит за развитием событий и направил запрос в соответствующие структуры с просьбой разъяснить, кто ответит за тяжкие последствия этой судебной коллизии.