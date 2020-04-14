Почти 100 человек с коронавирусом выздоровели в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. За сутки 85 пациентов с коронавирусной инфекцией были выписаны из больниц Петербурга. Количество выздоровевших людей с начала пандемии достигло 163 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Северной столице был официально зарегистрирован 121 новый случай заражения опасной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 799 человек, четыре пациента скончались. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений города 163 человека.

Отмечается, что за сутки 4703 человека сдали анализы на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день в карантине находятся 4538 горожан, в том числе 37 в обсерваторе. Дома на самоизоляции остаются 1093 человека.

Общее количество зараженных в России достигло отметки в 21102 человека в 82 регионах страны. За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 170 смертей, выздоровели 1694 пациента. Больше всего инфицированных в Москве — 1489 человек, затем идет Подмосковье — 460 и Петербург — 121 пациент.

Ранее академик РАН Виктор Малеев предположил, что на пике эпидемии в Москве будет не менее 20-25 тысяч инфицированных коронавирусом горожан, передает URA.RU.