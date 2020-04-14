Расстрелявший своего коллегу из пистолета бизнесмен задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Правоохранители задержали бизнесмена, который расстрелял из пистолета своего оппонента на одной из продуктовых баз Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По имеющимся данным, инцидент произошел 12 апреля на территории продовольственной базы на улице Салова. Между двумя предпринимателями произошел конфликт, в результате которого 29-летний бизнесмен сначала ударил, а потом выстрелил в ногу своему 45-летнему оппоненту, передает телеканал «Санкт-Петербург».

После случившегося стрелок сел в машину и скрылся с места преступления. Пострадавшего предпринимателя госпитализировали в одно из медучреждений города

Полиция задержала злоумышленника. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».