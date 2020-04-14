Мужчина надругался в лифте над 15-летней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Мужчина надругался над 15-летней девочкой в лифте одного из домов в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала правоохранителям, что преступление произошло вечером 13 апреля в жилом доме на проспекте Маршака. Неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

В этот же день сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в преступлении, им оказался выходец из ближнего зарубежья 1995 года рождения. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские оперативно задержали троих мужчин, которые подозреваются в групповом изнасиловании женщины. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИАМО.