Безработный ограбил и избил студентку в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Безработный мужчина избил и ограбил студентку в одной из коммунальных квартир Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, преступление произошло в ночь на 13 апреля в одном из жилых домов на улице Правды. В дежурную часть полиции позвонила женщина, которая сообщила о том, что из соседней квартиры доносятся женские крики и призывы о помощи.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник 1982 года рождение избил студентку 2 курса и похитил ее мобильный телефон. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки в одно из медучреждений города.

Правоохранители задержали преступника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали в городском округе Шатура злоумышленника по подозрению в серии краж, мошенничеств, а также грабеже. Всего на его счету порядка 10 преступлений, общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, передает РИАМО.