В Петербурге запретили каршеринг до 30 апреля

Санкт-Петербург, 13 апреля. Оказание услуг каршеринга в Петербурге приостановлено до 30 апреля, говорится в постановлении губернатора города Александра Беглова.

Согласно опубликованному на сайте Смольного постановлению, до 30 апреля на территории Северной столицы временно приостанавливается оказание услуг каршеринга.

Напомним, в Петербурге до 30 апреля продлен режим самоизоляции. Обязательные ограничения действуют для людей старше 65 лет, остальным горожанам не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. По данным на 13 апреля, в Северной столице COVID-19 подтвержден у 678 пациентов. Выздоровели 78 человек, умерли четыре пациента с положительным тестом на коронавирус.

Ранее в понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что в Северной столице продолжается дезинфекция детских и спортивных площадок во дворах домов специальным раствором. Так, к примеру, в Екатерингофском округе Адмиралтейского района сорок таких площадок. Каждую из них обрабатывают по два - три раза в неделю.

Специальный раствор, как уверяют дезинфекторы, безвреден для человека. Используется, к примеру, в медицинских учреждениях для обработки санитарного транспорта. Концентрат отечественного производства, его в нужных пропорциях разводят с водой и обрызгивают поверхности. Дезинфекция детских и спортивных площадок продлится до окончания периода самоизоляции.