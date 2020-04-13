Самолет с россиянами из Мадрида приземлился в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» доставила российских граждан из Мадрида в Петербург.

На рейс из Испании были зарегистрированы 158 человек, однако около 20 пассажиров из тех, кто был в списках, не приехали. По данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», лайнер совершил посадку в 17.54. По имеющимся данным, подавляющее большинство россиян на прилетевшем самолете являются жителями Петербурга и Ленобласти.

Подчеркивается, что все прилетевшие из Испании граждане пройдут медицинское обследование и сдадут анализы. Всем пассажирам выдадут предписание санитарного врача о необходимости 14-дневного карантина. Также специалисты тщательно продезинфицирует весь багаж вернувшихся россиян.

Жителей Петербурга и области на автобусах развезут по местам жительства, а представителей других регионов поместят в обсервацию в Курортном районе.

Напомним, что со 2 апреля в Северную столицу прибыли пять подобных рейсов из Катара, Кипра и Таиланда с 548 гражданами России на борту.