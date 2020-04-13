Грубская успокоила родителей школьников, переживающих из-за ЕГЭ и удаленной учебы

Санкт-Петербург, 13 апреля. Несмотря на то, что коронавирус вынудил учебные заведения перейти на дистанционное обучение, этот год нельзя считать потерянным для образования, считает член комитета по образованию правительства Петербурга Анна Грубская.

«Три четверти прошли в обычном режиме. На четвертую четверть остались темы, которые предполагают повторение изученного материала», — пояснила она, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По ее словам, в начале следующего учебного года учитель сможет скорректировать работу так, чтобы начать с важных вопросов. Грубская также поспешила успокоить родителей школьников, переживающий из-за сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

«Если говорим о 9 классе, то осталось два обязательных предмета – русский и математика. ОГЭ будут сдавать по двум предметам. ЕГЭ будут сдавать в томе объеме, который необходим детям, потому что это не школьный отметки а выход в высшее учебное заведение», — пояснила чиновница.

Она также напомнила, что все тренировочные работы были проведены до марта включительно. Школьники марта успели провести тренировочную работу по математике, а учителя смогли сделать разбор ошибок и выявить темы, которые теперь нужно повторять уже в дистанционном формате.