Назван список самых востребованных профессий после пандемии

Москва, 13 апреля. Профессии менеджера по продвижению в социальных сетях и программиста будут наиболее востребованными после пандемии коронавирусной инфекции. Также в список актуальных профессий вошли слесари, электрики и сантехники. Об этом заявил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

Специалист отметил, что на рынке труда сегодня очень востребованными остаются специалисты онлайн-профессий. По его словам, когда ситуация с опасной коронавирусной инфекцией будет урегулирована, то на первый план также выйдет работа в сфере продовольственной безопасности.

«Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности. Экономистов и юристов подвинут сантехники и слесари», — считает Роман Шкут.

Шкут рассказал, что освоить новую профессию или повысить уровень своей квалификации можно уже сейчас, если записаться на курсы и тренинги на сайтах службы занятости «Моя работа» и «Моя карьера».

Отмечается, что большая часть биржи труда находится в подвешенном состоянии, однако база вакансий центра занятости насчитывает порядка 30 тысяч предложений от работодателей, которые смогли перестроить свою работу под условия ограничительных мер во время пандемии.

Такие компании продолжают принимать в штат сотрудников. Подчеркивается, что самыми востребованными на сегодняшний момент остаются курьеры, водители, менеджеры по продажам, почтальоны, комплектовщики, фасовщики, грузчики и кассиры.