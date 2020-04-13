Соцвыплаты семьям с детьми от трех до семи лет начнутся на месяц раньше в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о высоком приоритете социальных выплат семьям с детьми на совещании с городским правительством. Руководство города посвятило заседание обсуждению программы «Десятилетие детства», а также задач на 2020 год.

Глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что приоритетными направлениями работы остаются вопросы повышения рождаемости и экономического благополучия. Он подчеркнул, что в городе уже три года сохраняются отрицательные коэффициенты увеличения рождаемости.

«Демографический пакет» в Северной столице включает в себя: материнский капитал, предоставление многодетным семьям земельного участка и земельного капитала, обеспечение жильем молодых семей и семей с детьми, ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума на ребенка, а также иные единовременные и ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей», — рассказал Ржаненков.

Во время пандемии коронавирусной инфекции семьи получают сухпайки. Власти создают необходимые условия для возращения детей к обычной жизни после карантина по коронавирусу.

Отмечается, что Беглов подписал постановление, которое позволит пораньше осуществить социальные выплаты будущим первоклассникам для того, чтобы родители могли подготовить ребенка к школе.

«Программа «Десятилетие детства» должна быть нашим приоритетам. Нам нельзя сокращать бюджетное ассигнование поддержки семей с детьми», — отметил Беглов.

Губернатор Северной столицы дал поручение комитету по образованию составить план поддержки на ближайшие пять лет.