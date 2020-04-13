Снесенный в Праге памятник Коневу могут установить в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Снесенный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу могут перенести в Петербург. О желании установить монумент полководцу в Северной столице заявили в администрации Фрунзенского района города.

Идея об установке памятника в данном районе Петербурга появилась не на пустом месте. Конев провел успешную военную операцию по освобождения столицы Чехии от немцев в годы Великой Отечественной войны. Во Фрунзенском районе есть Пражская улица, а по всему Купчино установлены несколько десятков памятников, посвященных событиям войны, передает «Петербургский дневник».

«Если дипломаты договорятся, то мы готовы принять памятник маршалу Коневу у себя. Это идеальное место для его размещения. В двух кварталах отсюда, на проспекте Славы, стоит памятник маршалу Жукову, чуть дальше — памятник 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения», — сообщили представители администрации.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо представителю оборонного ведомства Чехии с просьбой передать России снесенный в Праге памятник полководцу Коневу. Шойгу заявил, что наша страна не может оставаться безучастной в данной ситуации и попросил как можно скорее решить вопрос с передачей монумента России.

Чешская сторона пока не дала официального ответа на письмо, но президент Чехии уже назвал решение о сносе памятника советскому маршалу «глупостью».