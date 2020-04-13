Инженеры планетария создали станок по пошиву защитных масок в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Инженеры петербургского планетария подключились к борьбе с пандемией коронавируса. Специалисты всего за одну неделю создали полуавтоматический станок по производству защитных масок, способный в день производить до 36 000 заготовок. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Станок работает по принципу ультразвуковой сварки. Это позволяет эффективнее обрабатывать трехслойный материал. Только за первую неделю работы было изготовлено около 10 тысяч штук.

По словам представителей планетария, работы по модернизации техники продолжаются и уже начались бесплатные поставки защитных масок в медицинские учреждения Северной столицы. Планируется, что на этой неделе будет передано около 5 тысяч штук.

На сегодняшний день в Петербурге официально зарегистрировано 678 случаев заболевания опасной коронавирусной инфекцией. Скончались четыре человека, 78 успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

Общее количество больных с подтвержденным коронавирусом в России составляет 18328 человек.