Тысячи цветочных букетов уничтожили из-за коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Тысячи цветочных букетов сегодня были уничтожены представителями бизнеса в Петербурге. Живые цветы оказались не готовы к атаке коронавирусной инфекции. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что в рамках борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции, ряд отраслей бизнеса приостановил свою деятельность. Торговцы цветами надеялись, что карантин продлится не долго и для сохранения растений понизили температуру в цветочных хранилищах.

Однако это не помогло спасти живые цветы от гибели из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Сегодня представители порядка 10 различных торговых сетей приступили к утилизации испортившейся продукции на промышленной площадке на юге Северной столицы.