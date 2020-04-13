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Храмы временно закроют для прихожан с 14 апреля в Петербурге

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Храмы временно закроют для прихожан с 14 апреля в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Храмы петербургской епархии будут закрыты для посещений прихожанами с 14 по 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

В сообщении говорится, что по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех приходских и монастырских храмах Северной столицы богослужения будут проходить без участия прихожан.

Отмечается, что с 14 по 19 апреля в местах культа смогут находиться только церковнослужители, волонтеры, а также съемочные группы, которые обеспечивают прямые трансляции церковных служб.

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