Храмы временно закроют для прихожан с 14 апреля в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Храмы петербургской епархии будут закрыты для посещений прихожанами с 14 по 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

В сообщении говорится, что по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех приходских и монастырских храмах Северной столицы богослужения будут проходить без участия прихожан.

Отмечается, что с 14 по 19 апреля в местах культа смогут находиться только церковнослужители, волонтеры, а также съемочные группы, которые обеспечивают прямые трансляции церковных служб.