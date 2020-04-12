Петербуржцы нарушили запрет, проникнув на Смоленское кладбище

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербуржцы массово нарушили запрет о посещении кладбищ во время эпидемии коронавируса и проникли на Смоленское кладбище.

12 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, вход Господа в Иерусалим. В этот день некоторые жители Петербурга решили пойти на кладбище.

Главный вход на Смоленское кладбище закрыт, там дежурит охрана. Однако горожане прошли к могилам родственников через ворота на Камской улице.

Рядом с кладбищем находились правоохранители, но это не остановило горожан.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому городские кладбища закрыты для посещения с 11 апреля до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что глава города поздравил западных христиан с Пасхой. Православные христиане празднуют Воскресение Иисуса Христа 19 апреля. Радоница, родительский день выпал в этом году на 28 апреля.