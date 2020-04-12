Беглов поздравил западных христиан с Пасхой

Санкт-Петербург, 12 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил прихожан Армянской апостольской, Римско-католической и Евангелическо-лютеранских церквей с наступающей Пасхой.

Беглов напомнил, что в дни празднования Пасхи объединяются миллионы христиан. Светлый праздник приносит надежду на добрые перемены и побуждает творить добро.

«Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром и благоденствием!» — сказал глава города.

У православных христиан Пасха отмечается 19 апреля. Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима 18 апреля. Официальная церемония схождения огня в храме Гроба Господня будет транслироваться на весь мир.

Количество паломников в храме в Иерусалиме ограничили в связи с эпидемиологической ситуацией. 28 апреля в России также отмечают Радоницу, родительский день. Обычно в это время россияне едут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родных.