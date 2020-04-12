Более 5,5 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Санкт-Петербург, 12 апреля. За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 5 589 человек, сообщается на официальном сайте администрации города.

По данным на 12 апреля, к медикам обратились 804 человека, из них 86 человек заявили, что вернулись из другой страны.

На карантине находится 8039 человек, под наблюдение помещены 39 человек, 5 564 человека находятся в самоизоляции. Петербургские волонтеры обеспечили средствами индивидуальной защиты 308 петербуржцев.

В городе введен карантин по коронавирусу. Власти призвали петербуржцев не покидать дома без крайней необходимости. Продукты и лекарства можно купить в ближайших к дому аптеках и магазинах.

Пожилые горожане, которые входят в группу риска, могут попросить о доставке продуктов на дом. К активистам присоединились и известные политики.

Накануне жительнице Красногвардейского района продукты лично принес депутат Госдумы Сергей Боярский. Сорокалетний политик уверен, что старшее поколение нуждается в помощи именно в такие моменты.

Как сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф, в Петербурге зафиксировали 557 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 75 человек, скончались 18.