Депутата-каратиста задержали в Петербурге после драки в «Макдоналдсе»

Санкт-Петербург, 12 апреля. Двое мужчин устроили драку в помещении ресторана «Макдоналдс» в Петербурге. При задержании выяснилось, что один из них депутат-каратист.

Инцидент произошел днем 11 апреля на Московском проспекте. Потасовка переросла в драку, на место происшествия вызвали полицию.

Один из участников драки предъявил полицейским удостоверение депутата МО Дворцовый и пообещал уволить правоохранителей. Во время задержания он оказал сопротивление. Мужчина числится тренером по каратэ в одном из городских спортклубов.

Полиция установила, что в драке участвовали 48-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре и 27-летний мужчина из Донецка, также пострадал 19-летний работник «Макдоналдс». Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве, пишут «Невские новости».

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области подростки напали на посетителя пиццерии. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения парни жестоко избили мужчину.