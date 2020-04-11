Беглов отметил роль петербургских ученых в освоении космоса

Санкт-Петербург, 11 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с наступающим Днем космонавтики.

Как отмечает Беглов, россияне будут всегда горды тем фактом, что их соотечественник Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим на околоземной орбите. Губернатор подчеркивает, что Россия «трудом и талантом не одного поколения космонавтов, ученых, конструкторов и испытателей сохраняет и укрепляет свое лидирующее положение в покорении космоса».

Он напомнил, что ленинградские ученые принимали активное участие в создании реактивных двигателей и запуске первого искусственного спутника Земли. Беглов отмечает, что современные петербургские предприятия продолжают вносить ощутимый вклад в создание новейшей космической техники. Губернатор пожелал ученым и конструкторам новых свершений.

Ранее RT сообщало, что ВДНХ и социальная сеть «Одноклассники» запустят виртуальную выставку и аудиогид в честь Дня космонавтики. В рамках проекта «Легенды космоса» известные музыканты, актеры, телеведущие и космонавты расскажут об интересных фактах, посвященных космосу. Каждый цикл сопровождается красочной инфографикой и видеорядом.