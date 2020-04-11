Депутат Боярский доставил продукты пожилой петербурженке

Санкт-Петербург, 11 апреля. Депутат Госдумы Сергей Боярский доставил продукты жительнице Красногвардейского района, которая находится на карантине.

Пожилая женщина обратилась за помощью в волонтерский центр «Единой России». На ее просьбу отозвался депутат Госдумы. При доставке продуктов Боярский использовал средства индивидуальной защиты.

«В это время каждый из нас по-своему является волонтером. Кто-то помогает соседу, кто-то родственникам, но быть небезразличным к незнакомым людям – особенно ценно», – сказал Боярский.

Парламентарий добавил, что сплоченность и готовность помочь тем, кто в этом нуждается, является прямой обязанностью однопартийцев.

Сергей Боярский — сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского и брат актрисы Елизаветы Боярской.

Напомним, что в Петербурге действует режим самоизоляции. Граждане должны находиться дома и выходить на улицу только в крайней необходимости.

Власти города оказывают поддержку незащищенным слоям населения, в том числе передали школьникам льготных категорий продуктовые наборы. Петербург получил из федерального бюджета 3,5 млрд рублей на закупку оборудования и организацию дополнительных койко-мест в больницах.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Петербурге 488 заболевших, 78 выздоровели, четыре человека с коронавирусом скончались.