Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Санкт-Петербург, 11 апреля. Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны. Предпринимателя возмутило то, что на фоне распространения коронавирусной инфекции к предприятиям общественного питания стали относиться как главному источнику заражения, сообщают «Невские новости».

По словам Затуливетрова, он откроет свои рестораны несмотря на запрет, если власти не объявят режим ЧП. Предприниматель пожаловался, что банк не идет на встречу в сложившейся ситуации, а поставщики и сотрудники требуют выплат.

Затуливетрова беспокоит также и то, что сфера общественного питания стала «прокаженной» из-за распространения коронавируса.

Стоит отметить, что многие пользователи соцсетей уже прокомментировали слова бизнесмена. Они считают, что ресторатор поступает необдуманно. Напомним, жесткие меры самоизоляции были приняты местным правительством для борьбы с пандемией. Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге носит обязательный характер для граждан старше 65 лет. Также в городе приостановлена работа ряда организаций, кроме аптек, магазинов и других.

Ранее стало известно, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов составили около 300 протоколов на жителей города за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, мэр города Александр Беглов предложил работодателям применять санкции к работникам за нарушение карантина через лишение отпускных выплат и части больничного в период самоизоляции, пишет «Газета.ru».

Беглов также заявил, что за нарушение карантинных мер необходимо привлекать к уголовной ответственности.