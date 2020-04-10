В Петербурге оформлено около 300 протоколов за несоблюдение самоизоляции

Санкт-Петербург, 10 апреля. Сотрудники правоохранительных органов оформили в Петербурге около 300 протоколов по факту несоблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая на круглом столе на тему «Мир в условиях пандемии COVID-19».

Градоначальник также предложил петербургским предпринимателям не выплачивать отпускные и пособия нарушителям карантина, передают «Невские новости».

«Вплоть до того, что можно привлекать к уголовной ответственности. Тот, кто игнорирует требования безопасности, совершает умышленно преступление, вредит не только себе, но и другим», — подчеркнул Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 из них были зарегистрированы в течение прошедших суток. Медики смогли вылечить 43 пациентов, четверо скончались.