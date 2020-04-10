Исаева рассказала о мероприятиях ко Дню космонавтики в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12 апреля будет проходить множество интересных онлайн-активностей, связанных с первым полетом человека в космос. Поучаствовать в них может каждый. Об этом после пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего» в интервью Федеральному агентству новостей заявила руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева.
«Мы запустили конкурс, который называется «Космический Петербург», — сказала собеседница ФАН. — Его победитель получит книгу, которая называется «Космические адреса Петербурга» — в ней собраны самые-самые интересные места нашего города, о которых многие из нас, сидя дома, даже и не подозревали».
Также, продолжила руководитель проектов, несколько дней назад был запущен международный онлайн-марафон «Тренировка с космонавтом», который проводит Сергей Рязанский.
«Это очень крутая история, — посоветовала Исаева. — Можно зарегистрироваться на сайте и принять участие абсолютно бесплатно. В третьих, начал работать онлайн-портал «Ключ на старт», который Роскосмос разработал специально для детей. Помимо этого, совместно с государственным университетом аэрокосмического приборостроения и «точками кипения» по всей стране мы сегодня, 10 апреля, проводим читку «Маленького принца», в которой принимают участие даже космонавты: Александр Мисуркин и Юрий Усачев — и уже 12 апреля наша сказка, ее общий рассказ, будет выложен в эфир для всеобщего доступа».
Собеседница ФАН сообщила, что школа №690 Невского района Санкт-Петербурга будет проводить в режиме онлайн «Космический диктант»: каждый может принять в нем участие, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте.
«Также на YouTube-канале «Рафаэль и Ко» 12 апреля у нас будет проходить праздничный стрим: целый день, посвященный Луне. Там будут художники, популяризаторы космонавтики, люди, которые проходили изоляцию, а также авторы книг о космосе, которые будут в прямом эфире общаться со зрителями. Мы даже услышим игру на терменвоксе! Это целый день!
Еще один выход на связь состоится вечером: мы проведем международные космические уроки для детей, проживающих в Женеве и Марокко. Этот замечательный образовательный проект был запущен Министерством просвещения Российской Федерации», — рассказала Исаева.