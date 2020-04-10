Школу №58 в Петербурге могут назвать в честь Королева

Школу №58 в Санкт-Петербурге могут назвать в честь советского ученого и конструктора Сергея Королева; одобрение на это уже получено. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала заместитель директора по УВР школы №58 (СПБ) Ольга Данилова.

«Мы столкнулись с тем, что у нас ракеты делают и первоклассники, и одиннадцатиклассники. С первый по одиннадцатый класс дети заняты космонавтикой. У нас в школе есть музей космонавтики, который существует уже порядка 30 лет. У нас школа с достаточно длинной историей, находится на Проспекте Королева — поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы школа стала имени Сергея Павловича Королева. И уже получили одобрение его дочери, поддержку Федерации космонавтики и комитета по образованию, ну и, конечно, администрации Санкт-Петербурга», — рассказала Ольга Данилова.

По мнению Даниловой, главное в работе с детьми — это личность преподавателя.

«На самом деле я недавно сделала свою первую ракету и поэтому теперь представляю, как это делается. На то, чтобы сделать одну ракету взрослому человеку, нужно где-то два-три дня с учетом покраски, поклейки. Детям, естественно, несколько занятий. Но судя по тому, что весь потолок нашего музея украшен ракетами, детям это интересно», — добавила она.

Кроме того, Данилова сообщила, что в школе проводят конкурсы, в которых детям, например, приходится использовать 3D-принтер, строительные материалы. В результате получаются более серьезные модели ракет, чем из той же бумаги.

«В прошлом году наши дети стали призерами Всероссийских юношеских научных чтений Сергея Павловича Королева с моделями ракет. Там был даже спутник с микро-контролем. Работа была достаточно серьезная», — заключила Ольга Данилова.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь сложное мероприятие.