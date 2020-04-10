Петербуржцы попались на вопрос-ловушку о первой стране, покорившей космос

Санкт-Петербург, 10 апреля. Большинство жителей Петербурга разбираются в истории своей страны и знают о ее космических свершениях, однако не все. Это показал опрос Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот», проведенный на улицах города в преддверии празднования Дня космонавтики.

Журналисты ФАН решили проверить эрудицию петербуржцев и задали вопрос-ловушку, который изначально предполагает неправильные варианты ответа: «Какая страна первой запустила человека в космос: США, Великобритания или Германия?».

Большинство респондентов не попались на эту уловку, напомнив, что первым человеком, побывавшим в космосе, стал советский космонавт Юрий Гагарин. Некоторые даже вспомнили дату его полета — 12 апреля 1961 года.

Нескольких собеседников ФАН вопрос откровенно поставил в тупик. Они поинтересовались, нет ли тут «потерянного» варианта с Советским Союзом. Однако трое опрошенных все же не смогли вспомнить о подвиге Гагарина. Две девушки уверенно заявили, что первой страной, покорившей космос, стали Соединенные Штаты, вероятнее всего, перепутав первый запуск человека в космос с первой высадкой на Луну. Еще одна девушка призналась, что не знает ответа.

Напомним, что дата полета Гагарина сегодня отмечается в России и странах бывшего Советского Союза как День космонавтики. В апреле 2011 года в ООН была принята резолюция, которая официально провозглашает 12 мая Международным днем полета человека в космос.