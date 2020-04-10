Главврач Суровцева призвала горожан поддержать врачей Петербурга

Санкт-Петербург, 10 апреля. Два врача и три медсестры уже семнадцать дней работают в условиях жесткого карантина в городской больнице № 20 в Петербурге. Медики боролись за жизнь пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В сложных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции, приходится работать большинству врачей в России. Доктора, медсестры и санитарки сутками не покидают своих рабочих мест и спасают людей. Главный врач больницы на улице Гастелло Татьяна Суровцева говорит, что все ее коллеги настоящие герои.

«Они все эти дни работали в жесточайшем карантине, не общаясь со своими семьями, не выходя за двери отделения. И так работают 80 процентов нашего персонала. Двадцать процентов сдались – уволились или ушли на больничный, но основная часть – работают практически круглосуточно», — рассказала Суровцева.

По ее словам, в таком режиме работают все больницы Петербурга, а также городской комитет по здравоохранению и все те, от кого зависит качественная медицинская помощь, передает «Петербургский дневник».

«Я прошу всех петербуржцев поддержать медиков. Берегите себя, берегите их!», — призвала главврач.

Суровцева рассказала, что в медучреждении сейчас находятся 350 пациентов. В больнице приняты все необходимые профилактические меры. Палаты переоборудуются под нужды пациента в зависимости от его диагноза. Городские власти наладили поставки индивидуальных средств защиты, оборудования и других крайне необходимых вещей.

«Но необходимо, чтобы и люди чувствовали свою ответственность! К нам идет постоянный поток не экстренных больных. Люди не понимают, что COVID-19 — это тяжелейшая инфекция, и надо в первую очередь спасать этих больных», — говорит Суровцева.

Врач предложила совместно с «Общероссийским Народным Фронтом» начать акцию «Мы — вместе» в поддержку медработников Петербурга.