Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом находится под контролем

Санкт-Петербург, 10 апреля. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге осложняется, но находится под контролем. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Ситуация находится под контролем, но простой ее назвать нельзя. Действительно, каждый день у нас она осложняется. Если у нас в марте было где-то 16 заболевших коронавирусной инфекцией, то мы видим, что за последний день у нас заболело 44 человека», — отметил Эргашев.

Вице-губернатор напомнил, что в Петербурге установлено 373 заболевших, четыре пациента скончались. В больницах города находится 296 заразившихся.

По словам Эргашева, пик заболеваемости еще впереди, поэтому в городе концентрируют все силы и ресурсы медицинских организаций, чтобы подготовиться к «увеличению количества поступивших больных».

Чиновник подчеркнул, что в Петербурге предпринимаются необходимые для сдерживания инфекции меры, в медучреждениях развертываются дополнительные койки. Наиболее эффективной мерой для сдерживания распространения коронавируса вице-президент назвал режим ограничений.

«Поэтому я призываю горожан оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», — заключил Эргашев.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничений туристический сезон в Петербурге начнется позже, сообщила газета «Известия». По его словам, коронавирус оказал серьезное влияние на туристический сектор, но напомнил, что правительство приняло меры для поддержки оказавшегося в зоне риска из-за эпидемии бизнеса.