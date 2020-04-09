Завод Hyundai бесплатно передал 18 автомобилей Solaris для медработников Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. 18 автомобилей Hyundai Solaris были переданы детским поликлиникам, чтобы облегчить работу врачей в Петербурге. Новые транспортные средства от корейской автокомпании принял в дар городу губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Беглов подчеркнул, что таким жестом представители автоконцерна демонстрируют свою солидарность.

«Компания вместе с нами, она проявляет жест солидарности, и для нас это очень важно», — заявил губернатор.

Он также отметил, что компания Hyundai предпринимает все необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от коронавирусной инфекции во время производственного процесса. Градоначальник поблагодарил представителей автокомпании за помощь и содействие в сложное время.

Представитель корейского автоконцерна выразил надежду, что совместными усилиями удастся побороть опасную коронавирусную инфекцию как можно быстрее.