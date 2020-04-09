Санкт-Петербург, 9 апреля. Международный аэропорт «Пулково» перейдет на новый режим работы с 10 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Воздушная гавань Петербурга будет обслуживать рейсы до 23.00. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Обновленный режим работы будет действовать в период с 11 по 30 апреля. Отмечается, что пассажирский терминал будет открываться в 5.30, а регистрация на утренние рейсы начинаться с 6.00. Подчеркивается, что терминал воздушной гавани будет закрываться на вход за полчаса до полуночи. До часу ночи из терминала можно будет только выйти, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что из-за опасной инфекции большинство авиаперевозчиков сократило количество рейсов. Измененный график работы «Пулково» призван оптимизировать ресурсы аэропорта.