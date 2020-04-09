Ученый из Петербурга прогнозирует наступление пика эпидемии COVID-19 в июле

Санкт-Петербург, 9 апреля. Пик эпидемии коронавируса может наступить в июле, такой прогноз дает глава рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

По его словам, данная оценка актуальна при неблагоприятном сценарии развития ситуации. Однако в Северной столице сейчас обстановка довольно оптимистичная.

Как передает Nation News, ученый также призвал губернатора Петербурга Александра Беглова ужесточить наказание для нарушителей режима самоизоляции.

Шляхто добавил, что на данный момент все больные пневмонией уже относятся к группе риска, но окончательные выводы можно будет сделать по истечении двух недель медицинских наблюдений.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге достигло 373 человек, выздороветь смогли 43 пациента, четверо скончались. За прошедшие сутки в Северной столице на наличие заболевания проверили девять тысяч человек, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент ситуация в КНР стабилизировалась, в Ухани после 76 дней полной изоляции зафиксировано большое количество заявлений на регистрацию брака, сообщает телеканал «360».