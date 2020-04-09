Офицеры кадетского корпуса СК доставили продукты блокаднице в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Сотрудники петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ навестили блокадницу Людмилу Ларкину. Они доставили придерживающейся режима самоизоляции пенсионерке необходимые продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что офицеры и воспитанники кадетского корпуса продолжают работу по поддержанию ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Представители вуза доставили Людмиле Ларкиной необходимое продовольствие соблюдая при этом все меры безопасности.

Людмила Ларкина родилась в 1940 году в Ленинграде. С 1941 по 1944 год воспитывалась в интернате, потому что отец пропал без вести на фронте, а мать почти круглосуточно работала на заводе кузнецом, за что впоследствии была награждена медалью «За оборону Ленинграда» из рук генерала-полковника А.А. Жданова.

Офицеры также посетили подшефную девочку Марию в социальном реабилитационном центре. Оказанное внимание и забота растрогали ребенка,а также утвердили ее желание стать учащейся кадетского корпуса.