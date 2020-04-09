Суд перенес рассмотрение дела историка-расчленителя Олега Соколова

Санкт-Петербург, 9 апреля. Октябрьский районный суд Петербурга перенес заседание по делу историка-расчленителя Олега Соколова из-за карантина. Рассмотрение уголовного дела было запланировано на 9 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В сообщении говорится, что в следственном изоляторе «Кресты», где содержится обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов, действует карантин, а уголовно-процессуальный кодекс России не предусматривает слушания дел по конференц-связи.

Отмечается, что все участники судебного процесса были заранее извещены судом о переносе слушаний. Адвокат подсудимого историка Александр Почуев заявил, что все равно придет, чтобы не разочаровывать представителей прессы.

Напомним, что 7 ноября 2019 года Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко из обреза, после чего принял решение расчленить тело девушки. Экс-преподавателя вуза задержали при попытке утопить конечности девушки в реке Мойке.