Гулявшего с ребенком на детской площадке петербуржца оштрафовали за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 9 апреля. В Северной столице отцу придется заплатить 15 тыс. рублей штрафа за то, что он вывел своего ребенка поиграть на закрытую детскую площадку. Данные объекты, напомним, входят в перечень закрытых на карантин на время режима самоизоляции, продленного до 30 апреля.

Как сообщает «КП — Петербург», отец с ребенком зашли за оградительную ленту во дворе дома на Лермонтовском проспекте. В этот момент мимо проходил полицейский, который и зафиксировал факт нарушения. В отношении правонарушителя, 38-летнего мужчины, был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В среду Ленинский районный суд назначил мужчине административный штраф в размере 15 тыс. рублей.

Во вторник депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон об ответственности за нарушение режима повышенной готовности. Неисполнение петербуржцами требований правительства Петербурга, в том числе режима самоизоляции, влечет наложение штрафа в размере 4 000 рублей. Водителей за нарушение карантина оштрафуют на 5 000 рублей.

Депутаты приняли еще один законопроект, который наделяет властей города полномочиями по установлению правил поведения для граждан на время ЧС и режима повышенной готовности.