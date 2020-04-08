Беглов доложил Путину о принятых мерах в борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов в формате видеоконференции отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о борьбе с распространением коронавируса в городе.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, Беглов доложил о готовности городских медицинских учреждений. По его словам, к концу месяца в городе будут развернуты более 5 тыс. дополнительных больничных коек. Также Беглов подчеркнул, что сформирован запас необходимых медицинских препаратов.

Он отметил, что к подробному рассмотрению готовится второй пакет мер поддержки предпринимателей. Губернатор Петербурга подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса будет предусмотрено снижение нагрузки по имущественным платежам.

По словам Беглова, в городе будут открыты дежурные детские сады для детей, чьи родители продолжают работу на градообразующих предприятиях. Также он отметил работу волонтерских служб, которые помогают пожилым людям в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов подписал 4 законопроекта, принятые депутатами Заксобрания. Отмечается, что губернатор Петербурга утвердил поправки к Социальному кодексу города, предусматривающие ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Деньги выделят семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум на одного человека.