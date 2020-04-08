Беглов подписал принятые петербургскими депутатами законы

Санкт-Петербург, 8 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал четыре законопроекта, которые приняли депутаты Заксобрания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Беглов утвердил поправки к Социальному кодексу города, которые устанавливают ежемесячные выплаты на ребенка от трех до семи лет. Средства выделят семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум на одного человека.

Глава города также подписал закон о полномочиях властей Петербурга защищать население при ЧС природного и техногенного характера. Речь идет о правилах поведения жителей, пишут «Невские новости».

Беглов утвердил закон о штрафах за нарушение режима повышенной готовности, в том числе нарушение карантина. Предусмотрено взыскание в размере 4 000 рублей, при повторном нарушении — 5 000 рублей.

Еще один закон, утвержденный губернатором, касается мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он ориентирован на компании, которые работают в общепите, туризме, сфере развлечений и осуществляют пассажирские перевозки.

Напомним, что с 6 апреля в школах Петербурга выдают продуктовые наборы для учащихся льготных категорий. В наборы входят продукты длительного хранения. Их можно получить в образовательных учреждениях до конца месяца.

По распоряжению Беглова в городе отменили запрет на работу газетных киосков. В Петербурге продолжают работать аптеки, продуктовые магазины, автозаправочные станции.

Жителей города попросили не покидать свои дома, выходить на улицу можно только в крайнем случае — за продуктами и лекарствами, на прогулку с собакой.