Депутаты ЗакСа утвердили штрафы для нарушителей карантина в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 апреля. Депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон об ответственности за нарушение режима повышенной готовности. Документ был внесен на рассмотрение губернатором города.

Неисполнение петербуржцами требований правительства Петербурга, в том числе режима самоизоляции, влечет наложение штрафа в размере 4 000 рублей. Водителей за нарушение карантина оштрафуют на 5 000 рублей.

Депутаты приняли еще один законопроект, который наделяет властей города полномочиями по установлению правил поведения для граждан на время ЧС и режима повышенной готовности.

«Для нас страшнее пандемии будет решение вопроса как быть с бизнесом, с занятостью населения, не допустить ликвидации рабочих мест», — сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время обсуждения законопроектов, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечает издание «Парламентская газета», это нововведение касается тех граждан, для которых самоизоляция обязательна. Речь идет о вернувшихся из заграничной поездки и тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Власти сделали обязательным карантин для пожилых людей. За повторное нарушение режима изоляции для петербуржцев назначен штраф в размере 5 000 рублей.

По данным на 8 апреля, в Петербурге заболели коронавирусной инфекцией еще 34 человека. Всего в стране зарегистрировано 8672 случая коронавируса.