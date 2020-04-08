Житель Ленобласти поджег девушку и бросил голой умирать на лестнице

Санкт-Петербург, 8 апреля. Мужчина жестоко расправился со своей подругой, облив ее горючей жидкостью, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в деревне Гостилицы Ленобласти. По предварительной информации, 33-летний мужчина и 25-летняя девушка проживали вместе.

Накануне происшествия они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, мужчина повел себя агрессивно.

Он поджег девушку и бросил ее умирать. Пострадавшую нашли соседи, она была без одежды и с тяжелыми ожогами. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мать нашла тело 14-летней девочки. На погибшей не было следов насильственной смерти.