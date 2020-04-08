Полиция задержала петербуржца, осквернившего храм на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 8 апреля. Полиция задержала в Петербурге мужчину, который разрисовал стену храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Инцидент произошел в Василеостровском районе города. Настоятель храма обратился к правоохранителям 29 марта. На стенах религиозного учреждения появились записи, оскорбляющие чувства верующих, пишет издание «Петербургский дневник».

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», задержанным оказался безработный 27-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.

В середине марта неизвестные осквернили памятник «Катюше» в подмосковной Электростали. Монумент системе полевой реактивной артиллерии был заложен в 2015 году.