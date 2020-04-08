Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Новом Девяткино

Санкт-Петербург, 8 апреля. Погоня со стрельбой произошла вечером во вторник в микрорайоне Новое Девяткино в Ленинградской области. Очевидцы засняли на видео произошедшее и выложили ролик в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» во «ВКонтакте».

На записи запечатлено, как по Главной улице от погони уходит автомобиль (предположительно, Daewoo Nexia). За ним гонится машина ГИБДД со включенными сигналами. На улице слышны выстрелы и крики «Стоять! Стоять!».

Водитель на призывы правоохранителей не отреагировал, развернулся и продолжил движение. В этот момент слышна целая череда выстрелов. Как передает Пятый канал, на камерах уличного видеонаблюдения видно, что в погоне участвовало несколько автомобилей полиции.

Нарушителя позднее удалось задержать на стоянке гипермаркета «Лента».

Отметим, днем ранее в Петербурге нетрезвый мужчина устроил гонки с сотрудниками ГИБДД. У одного из домов на проспекте Славы нарушитель столкнулся с двумя машинами, одна из них была служебной полиции. В ДТП никто не пострадал. Во время погони один из полицейских применил табельное оружие, он произвел предупредительный выстрел в воздух и по колесам пытавшегося скрыться авто, сообщали «Невские новости».

Нарушителя удалось задержать. В отношении пьяного водителя составили сразу семь административных протоколов.