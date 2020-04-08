Главврач Боткинской больницы рассказал о состоянии зараженных коронавирусом пациентов

Санкт-Петербург, 8 апреля. Большая часть инфицированных коронавирусом в Петербурге переносят заболевание в легкой среднетяжелой форме, при этом 16 пациентов находятся в реанимации, сообщает главврач инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев.

По его словам, в медучреждении сейчас находятся 392 пациента с подозрением на коронавирус, из них 138 имеют подтвержденные положительные результаты теста.

«У большинства пациентов заболевание протекает либо в легкой, либо в среднетяжелой форме, на сегодня мы уже выписали 40 пациентов. Сейчас в реанимации находятся 16 пациентов с тяжелыми формами заболевания, 9 из них на аппарате ИВЛ», — говорит Денис Гусев.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у пациентки больницы, которая находилась на 28-й неделе беременности. Ей понадобилось ИВЛ. По словам Гусева, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии, но врачам удалось перевести ее на самостоятельное дыхание.

«Имеем все шансы на то, что она поправится, выпишется и родит здорового ребенка», — говорит главврач.

Он отмечает, что сотрудники медучреждения обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также Гусев говорит, что сформирован определенный запас медикаментов, рекомендованных Минздравом.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из-под карантина в петербургской больнице Святого Георгия пациента обнаружили дома и доставили вместе с семьей в обсерватор в пансионате «Заря».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.